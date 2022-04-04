ЦСКА получил первое поражение в текущем плей-офф КХЛ

ЦСКА (Москва) во втором матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл СКА (Петербург).

Счет игры составил 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу СКА.



Первая шайба была забита ЦСКА, Александр Попов на 2-ой минуте реализовал гол. Счет команд сравнял на 28-минуте Степан Фальковский (28-ая минута) и обеспечил СКА преимущество Никит Гусев (39-ая минута).



Матч прошел в Санкт-Петербурге. В следующий раз команды встретятся 6 апреля в Москве.

