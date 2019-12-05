ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
5 декабря 201923:21
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.
Игра закончилась со счетом 85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13) в пользу россиян.
Как отмечает агентство, на счету у ЦСКА 8 побед и 4 поражения. В настоящее время в турнирной таблице армейцы занимают четвертую строчку.
ЦСКА является действующим победителем Евролиги.
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