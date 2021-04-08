ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб ЦСКА стал четвёртым полуфиналистом Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба столичной команды.
В матче 1/4 финала тульский «Арсенал» уступил армейцам со счётом 1:2. Хозяева, усилиями Евгения Луценко, открыли счёт на 33-й минуте, однако во втором тайме сильнее оказался ЦСКА, в составе которого голами отметились Вадим Карпов и Марио Фернандес.
Отметим, что Луценко в ходе матча получил две жёлтых карточки и с 55-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве.
Ранее в полуфинал Кубка России вышли самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат», обыгравшие столичное «Динамо», «Сочи» и «Уфу», соответственно.
Полуфинальные пары будут определены в ходе жеребьёвки, которая пройдёт 9 апреля. Игры состоятся 21 и 22 апреля.
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