Триумфом России завершились Всемирные игры полицейских и пожарных. Видео

Представители МВД России завоевали 178 наград на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных, которые завершились в китайском городе Чэнду. На счету команды нашего министерства внутренних дел - 91 золотая, 51 серебряная и 36 бронзовых медалей. Наши спортсмены достигли замечательного результата, несмотря на серьёзных соперников и непростые условия климата.

В этом году самыми успешными видами спорта для сборной МВД РФ стали плавание, легкая атлетика и единоборства. Например, боксеры одержали победы во всех весовых категориях, в которых принимали участие. Майор полиции Ольга Румянцева трижды была первой на финише в спортивном ориентировании и кроссе на 10 километров.

Поистине триумфом для нашей сборной закончился самый зрелищный вид состязаний по плаванию – смешанная эстафета. Российская четвёрка сотрудников полиции в упорной борьбе победила соперников из Гонконга и Китая.

Следующие Всемирные игры полицейских и пожарных состоятся через два года в Нидерландах.