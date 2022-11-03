Тренера «Химок» Гогниева дисквалифицировали на три матча
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил, что главного тренера ФК «Химки» Спартака Гогниева дисквалифицировали на три матча, сообщает «Матч ТВ».
По его словам, решение было принято по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо». В частности, Гогниева наказали за красную карточку, которую он получил за споры с арбитром, а также за общение в грубой форме с комментатором телеканала Сергеем Дурасовым.
Кроме того, главного тренера «Химок» оштрафовали на 200 тысяч рублей, а команду оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что не все игроки прошли через микст-зону.
Ранее «Химки» пригласил на домашний стадион священника, чтобы прервать серию поражений, однако после этого подмосковный клуб потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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