Тренера «Химок» Гогниева дисквалифицировали на три матча

По его словам, решение было принято по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо». В частности, Гогниева наказали за красную карточку, которую он получил за споры с арбитром, а также за общение в грубой форме с комментатором телеканала Сергеем Дурасовым.

Кроме того, главного тренера «Химок» оштрафовали на 200 тысяч рублей, а команду оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что не все игроки прошли через микст-зону.

Ранее «Химки» пригласил на домашний стадион священника, чтобы прервать серию поражений, однако после этого подмосковный клуб потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».