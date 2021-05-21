Тренер призвал Дзюбу извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни

Экс-главный тренер футбольного клуба «Терек» (ныне «Ахмат») Вячеслав Грозный заявил, что нападающему питерского «Зенита» Артёму Дзюбе следует извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни, сообщает Sport24.

Специалист считает, что нельзя такое говорить, даже если кто-то остался чем-то недовольным.

«Я бы на месте Артёма публично бы извинился за слова», - отметил Грозный.

Тренер также выразил надежду, что в этом вопросе на Дзюбу сможет повлиять наставник сборной России Станислав Черчесов.

Ранее Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» назвал атмосферу в столице Чечни угнетающей и всё «враждебно настроено», а матчи против «Ахмата» в Грозном стали для «Зенита» самыми тяжёлыми.