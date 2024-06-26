Тренер Плющев назвал заслуженным включение Дацюка в Зал хоккейной славы в Торонто
Хоккеист Павел Дацюк демонстрировал феноменальную игру на льду, потому его включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является заслуженным, заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Помню, как он у меня дебютировал в сборной. Это уникальный игрок с уникальной техникой. Он все доказал на площадке, его мастерство признавали не только у нас в стране, но и в Северной Америке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Торжественная церемония введения 45-летнего хоккеиста в Зал славы состоится 11 ноября. Также в галерею развития хоккея включили канадца Ши Уэбера и американцев Джереми Реника, Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол.
Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз», в составе команды дважды выигрывал выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год). При этом на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо», напоминает «Радиоточка НСН».
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