Трем российским велосипедистам присвоили нейтральный статус

Три российских велосипедиста получили нейтральный статус. Соответствующее решение принял Международный союз велосипедистов (UCI).

Нейтральный статус присвоили Илье Бескровному, Юлии Чертихиной и Александру Моллаеву. Спортсмены смогут участвовать в крупных международных турнирах.

Ранее нейтральный статус получили россиянки Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина, Диана Чугунихина, которые выступают в художественной гимнастике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СпортсменыВелосипеды

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