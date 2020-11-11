Трассе под Петербургом разрешили проводить гонки «Формулы 1»

Российская трасса «Игора Драйв» получила от Международной автомобильной федерации (FIA) лицензию «Grade 1», которая даёт право на проведение гонок «Формула 1», сообщает пресс-служба автодрома.

Для получения высшей категории шоссейно-кольцевой трассе, расположенной под Санкт-Петербургом, потребовалось внести минимальные изменения. В частности, были установлены специальные защитные барьеры. Комиссия FIA посетила комплекс «Игора Драйв» в сентябре 2020 года и после проверки автодрому вручили новую лицензию.

Президент Российской Автомобильной Федерации Виктор Кирьянов отметил, что на «Игора Драйв», который объединяет десять различных трасс, созданы прекрасные условия, как для профессиональных гонщиков, так и для юных спортсменов.

В 2019-м году во время Гран-при России в российских СМИ появилась информация о возможном переносе российского этапа «Формулы 1» из Сочи в Санкт-Петербург. Глава компании-промоутера АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил тогда, что у курорта контракт до 2025 года и гоночный уик-энд в России, согласно договору, останется на автодроме в Сочи.

