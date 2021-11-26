Трасгендерам закроют доступ в женский бокс
Женский бокс защищён от попыток проникнуть в него спортсменов-трансгендеров, Международная ассоциация бокса никогда не пойдет на обсуждение подобных нововведений, заявил генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
По его словам, в этом случае начинается изменение чего-то общепринятого в целом, с точки зрения моральных устоев и ценностей.
«Мы не собираемся и даже не будем ими жертвовать», - подчеркнул Щекутьев.
Генеральный секретарь Федерации бокса сообщил также, что участие трансгендеров в профессиональном спорте лоббируют представители западных стран.
«Зная руководство Международной ассоциация бокса, они никогда в принципе не пойдут на это», - добавил Щекутьев.
Кроме того, по его словам, на сегодняшний день не было ни одного случая, так называемого, каминг-аута среди боксеров.
Ранее Костя Цзю заявил, что наших боксеров должна знать каждая собака.
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