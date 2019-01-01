Спорт

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов

1 июня01:11

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.

Впервые в истории решающих матчей турнира будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR).

Судить матч будет Дамир Скомина - футбольный судья из Словении.

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