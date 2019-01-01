Спорт
Судить матч будет Дамир Скомина - футбольный судья из Словении.
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
1 июня01:11
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.
Впервые в истории решающих матчей турнира будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Судить матч будет Дамир Скомина - футбольный судья из Словении.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:Лига Чемпионов