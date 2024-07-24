Томас Бах переизбран членом МОК

Голосование прошло в рамках 142-й сессии МОК в Париже. За его кандидатуру проголосовали 93 члена организации, воздержались – двое. Впервые Бах был избран членом МОК в 1991 году. С сентября 2013 он является главой организации. В 2021 его переизбрали на посту президента. Будучи спортсменом, он 1976 году завоевал олимпийское золото в составе сборной ФРГ в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



