Томас Бах переизбран членом МОК
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран членом организации на восемь лет, передает ТАСС.
Голосование прошло в рамках 142-й сессии МОК в Париже. За его кандидатуру проголосовали 93 члена организации, воздержались – двое. Впервые Бах был избран членом МОК в 1991 году. С сентября 2013 он является главой организации. В 2021 его переизбрали на посту президента. Будучи спортсменом, он 1976 году завоевал олимпийское золото в составе сборной ФРГ в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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