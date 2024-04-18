Фетисов предложил «припечатать к борту» главу МОК

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «припечатал бы к борту» президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Кафельников заявил, что МОК не может требовать от спортсменов осуждения СВО

Кроме того, прославленный хоккеист назвал представителей МОК дебилами и заявил о провале их дипломатии.

Ранее Бах заявил, что МОК удалось избежать бойкота Олимпиады в Париже со стороны России и Украины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпортМОКВячеслав Фетисов

Горячие новости

Все новости

партнеры