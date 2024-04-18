Фетисов предложил «припечатать к борту» главу МОК
18 апреля 202420:54
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «припечатал бы к борту» президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Кроме того, прославленный хоккеист назвал представителей МОК дебилами и заявил о провале их дипломатии.
Ранее Бах заявил, что МОК удалось избежать бойкота Олимпиады в Париже со стороны России и Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru