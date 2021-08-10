Толпы фанатов встретили Месси в аэропорту Парижа, где он подпишет контракт с ПСЖ. Видео
Аргентинский нападающий Лионель Месси прилетел в Париж из Барселоны для подписания контракта с французским футбольным клубом Paris Saint-Germain. В аэропорту собралась толпа болельщиков «ПСЖ».
Они осадили здание аэропорта Ле-Бурже, а также скопились у заграждений вдоль взлетно-посадочной полосы. Месси поприветствовал поклонников из окна здания аэровокзала, а затем с семьёй проследовал в автомобиль.
Ранее французская газета L'Equipe сообщила, что 34-летний форвард достиг соглашения о двухлетнем контракте с парижским клубом, информацию подтвердил отец футболиста.
Ранее «Барселона», за которую аргентинец играл с 2004 года, объявила о том, что не может заключить с ним новы контракт в связи с жёсткими финансовыми правилами чемпионата Испании. В составе каталонцев Месси 10 раз выигрывал испанское первенство и семь – Кубок Испании, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а также рекордные шесть раз получал «Золотой мяч».
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