Титулованная гимнастка Солдатова объявила о завершении карьеры
Российская гимнастка, четырёхкратная чемпионка мира, член национальной сборной по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении спортивной карьеры, передаёт ТАСС.
Солдатова отметила, что её карьера — прекрасный путь длиной в 16 лет, сообщает RT. Спортсменка подчеркнула, что достигла таких высот, о которых не могла и мечтать.
Также 22-летняя гимнастка призналась, что любимый вид спорта останется в её жизни, несмотря ни на что. Солдатова поблагодарила тренеров, которые помогали ей в развитии карьеры, а также болельщиков, поддерживавших спортсменку.
Александра Солдатова — четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте. Спортсменка стала членом сборной России по художественной гимнастике в 2014 году. В начале 2020 года Солдатова объявила о намерении сделать паузу в карьере из-за болезни.
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