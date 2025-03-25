Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Майами

Российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Теннисистки обыграли соперниц из Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с соотечественницей Екатериной Александровой и американкой Пэйтон Стирнс.

Ранее Мирра Андреева уступила представительнице США Аманде Анисимовой в третьем круге одиночного турнира WTA в Майами, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры