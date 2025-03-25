Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Майами
25 марта 202509:41
Российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
Теннисистки обыграли соперниц из Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с соотечественницей Екатериной Александровой и американкой Пэйтон Стирнс.
Ранее Мирра Андреева уступила представительнице США Аманде Анисимовой в третьем круге одиночного турнира WTA в Майами, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru