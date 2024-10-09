Теннисистка Мирра Андреева проиграла своей сестре Эрике на турнире в Китае

Российская теннисистка Эрика Андреева сумела обыграть свою младшую сестру Мирру в рамках второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане с призовым фондом 3,2 миллиона долларов.

Матч завершился в двух сетах - 6:3, 6:1. Сёстры Андреевы впервые встретились между собой на официальных соревнованиях WTA. Мирре Андреевой 17 лет, она занимает 19-е место в рейтинге. Эрике 20 лет, она сейчас 70 в рейтинге WTA.

В третьем круге Андреевой-старшей предстоит сыграть с представительницей Италии Жасмин Паолини (3 номер посева). Она во втором раунде выбила из турнира хозяйку соревнований Юань Юэ (без номера посева) – 6:4, 6:3.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турнир в Ухане на покрытии «хард» относится к категории WTA 1000. Более престижными считаются только соревнования Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

