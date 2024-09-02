Теннисист Рублев повредил руку ракеткой и проиграл в четвертом круге US Open
Россиянин Андрей Рублев не смог пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке.
В четвертом круге турнира спортсмен встретился на корте с представителем Болгарии Григором Димитровым. Матч продлился 3 часа 40 минут, Рублев уступил сопернику (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6).
После одного из розыгрышей россиянин, рассердившись, начал бить себя ракеткой о колено и руку, пишет RT. Рублев повредил ладонь, ему потребовалась помощь медиков.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США Димитров сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и теннисистом из Австралии Алексеем Попыриным.
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