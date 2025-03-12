Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
12 марта 202507:56
Российская спортсменка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США, обыграв соперницу из Казахстана Елену Рыбакину.
Соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе. Андреева обыграла Рыбакину в двух сетах, матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 17-летней россиянки.
На следующем этапе российская теннисистка встретится на корте с украинкой Элиной Свитолиной.
Мирра Андреева занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA. Ранее россиянка одержала победу на турнире WTA 1000 в Дубае, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru