Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская спортсменка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США, обыграв соперницу из Казахстана Елену Рыбакину.

Соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе. Андреева обыграла Рыбакину в двух сетах, матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 17-летней россиянки.

На следующем этапе российская теннисистка встретится на корте с украинкой Элиной Свитолиной.

Мирра Андреева занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA. Ранее россиянка одержала победу на турнире WTA 1000 в Дубае, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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