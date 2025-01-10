Теннисист Рублев вошел в консультативный совет игроков ATP
Российского спортсмена Андрея Рублева избрали в консультативный совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Теннисист избран сроком на два года. Вместе с ним в совет вошли испанцы Педро Мартинес и Хауме Мунар, итальянец Андреа Вавассори, аргентинец Камило Уго Карбелья.
Консультативный совет игроков ATP собирается несколько раз в год, входящие в него спортсмены готовят рекомендации руководству объединения. Первое заседание обновленного органа состоится в Мельбурне перед Открытым чемпионатом Австралии.
Ранее стало известно, что Андрей Рублев занял девятое место в обновленном рейтинге ATP, пишет RT.
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