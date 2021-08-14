Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Канаде

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

В полуфинале Медведев встретится с американцем Джоном Изнером. В другом полуфинальном матче сыграют греческий теннисист Стефанос Циципас и спортсмен из США Рейлли Опелка.

Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге АТР. Россиянин является обладателем 11 титулов под эгидой ассоциации. Хуркач расположился на 13-й строчке списка, в активе поляка три титула.

