Теннисист Медведев удивился поведению российских болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев выразил удивление тому, что часть зрителей, присутствующих на встрече с французом Ришаром Гаске, поддерживали его противника. Об этом сообщает ТАСС.



Матч состоялся в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Петербурге. Россиянин обошел соперника со счетом 3:6, 6:3, 6:0. На встрече с журналистами спортсмен рассказал, что часть зрителей на трибунах болели против него, и это его неприятно удивило.

Медведев напомнил, что на матчах, проходящих в других странах, всегда поддерживают "своего" игрока. Он также отметил, что без поддержки трибун ему было бы сложнее добиться победы, и поблагодарил тех фанатов, которые болели за него.

На следующей встрече Медведев выйдет под первым номером на матч с американцем Рейлли Опелкой. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин проводится с 1995 года. Это мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий каждую осень на кортах "Сибур Арены".

