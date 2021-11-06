Теннисист Медведев прошел в полуфинал французского турнира Masters
Российский теннисист Даниил Медведев обошел француза Юго Гастона в 1/4 финала турнира серии АТР Masters в Париже.
Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева. Российский спортсмен находится на втором месте в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), при этом его соперник Гастон занимает лишь 103-ю позицию.
В полуфинале Медведеву предстоит провести матч либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с немецким спортсменом Александром Зверевым.
Отмечается, что Медведев остался единственным представителем России на этих соревнованиях. Призовой фонд турнира составил 2 млн 603 тысячи евро.
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