Теннисист Медведев прошел в полуфинал французского турнира Masters

Российский теннисист Даниил Медведев обошел француза Юго Гастона в 1/4 финала турнира серии АТР Masters в Париже.

Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева. Российский спортсмен находится на втором месте в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), при этом его соперник Гастон занимает лишь 103-ю позицию.

В полуфинале Медведеву предстоит провести матч либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с немецким спортсменом Александром Зверевым.

Отмечается, что Медведев остался единственным представителем России на этих соревнованиях. Призовой фонд турнира составил 2 млн 603 тысячи евро.



