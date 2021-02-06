Теннисист Медведев прокомментировал победу россиян над сборной Германии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соперника из сборной Германии Александра Зверева и обеспечил выход своей команды в финал ATP Cup.

«Мы очень рады победе, это самое главное, Тяжелые матчи для нас обоих. Мы оба проиграли первые сеты. Это было нелегко, потому что у нас было два днях отдыха перед матчами. Но мы рады, что мы в финале. Это самое важное», — цитирует слова Медведева на послематчевой пресс-конференции сайт ATP.

Победитель определится в решающей игре в воскресенье, 7 февраля. Российским теннисистам будут противостоять соперники из Италии.

