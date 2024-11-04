Теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира
Российский спортсмен Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и занял четвертое место в списке.
На минувшей неделе Медведев участвовал в турнире «Мастерс» в Париже, где во втором круге соревнований уступил теннисисту из Австралии Алексею Попырину.
Россиянин обошел в рейтинге АТР серба Новака Джоковича, который опустился на пятую строчку списка. Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе место занимает теннисист из Германии Александр Зверев, третье — испанец Карлос Алькарас.
Между тем российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл турнир категории «Челленджер» в Словакии, пишет RT.
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