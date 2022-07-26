Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024

По её словам, слоган Олимпиады-2024, которым станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open), является идиотским.

«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», - заключила Тарасова.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что у сборных России по водным видам спорта есть шансы выступить на летних Играх 2024 года в Париже, сообщает RT.

