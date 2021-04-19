Сыну Кадырова присудили победу в боксёрском поединке, когда его начали бить
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выиграл бой на боксерском турнире «Время Легенд 6: Спецоперация» в Грозном после того, как рефери неожиданно прервал поединок и засчитал его противнику нокдаун, сообщает издание «Подъём».
В своём Telegram-канале издание опубликовало видео поединка Кадырова и Аслана Биттирова из Кабардино-Балкарии. В какой-то момент судья, после нескольких пропущенных Кадыровым-младшим ударов в лицо, остановил бой и стал отсчитывать Биттирову нокдаун, а секундант последнего выбросил на ринг полотенце, что является признанием поражения.
«Довольно непонятно, если честно», - оценил сложившуюся ситуацию один из комментаторов.
Портал «Грозный-информ», в свою очередь, сообщил, что Кадыров не оставил Биттирову «ни единого шанса» и «победил техническим нокаутом».
Ранее дочь главы Чечни Хадижат Кадырова стала руководителем департамента дошкольного образования в Грозном, сообщает Ura.ru. Председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов отметил, что новое назначение свидетельствует о доверии правительства региона 21-летней Кадыровой.
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