Свищев покинет пост главы Федерации керлинга России

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.

«Скоро состоится отчетно-выборная конференция, которая выберет нового руководителя Федерации керлинга России», - рассказал источник агентства.

Конференция запланирована на 12 мая.

Дмитрий Свищев возглавлял объединение с 2010 года. В минувший понедельник спортивный функционер был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта РФ.

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
