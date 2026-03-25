Свищев покинет пост главы Федерации керлинга России
25 марта 202611:39
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.
«Скоро состоится отчетно-выборная конференция, которая выберет нового руководителя Федерации керлинга России», - рассказал источник агентства.
Конференция запланирована на 12 мая.
Дмитрий Свищев возглавлял объединение с 2010 года. В минувший понедельник спортивный функционер был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта РФ.
Горячие новости
- ПВО отразила атаку восьми летевших на Москву беспилотников
- «Есть две бреши»: Генерал Соболев раскрыл, как сократить налеты украинских БПЛА
- Венгрия прекратит поставки газа на Украину
- «Борьба меча и щита»: Telegram напугали «прокачанным» Роскомнадзором
- Армия России освободила Никифоровку в ДНР
- Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов
- О семье и смыслах: Режиссёр «Космической собаки Лиды» поставил «вечные» вопросы
- В Москве задержан администратор международной хакерской площадки
- Рушит семьи: Почему россияне не идут в дальнобойщики за достойную зарплату
- «10 тысяч специалистов»: Что должен уметь оператор гражданских дронов