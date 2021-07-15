Судей VAR отстранили после ошибки на матче Кубка Либертадорес

Инцидент произошел на матче между «Серро Портеньо» и «Флуминенсе», который закончился со счетом 0:2. Судьи не заметили защитника, который закрывал нападающего, и зафиксировали офсайд.

В результате забитый «Флуминенсе» гол был отменен. Кубок Либертадорес — турнир, проводящийся ежегодно среди лучших клубов Южной Америки. Его действующим чемпионом является бразильский «Палмейрас».

