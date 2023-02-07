Суд по делу не прошедшего полиграф футбольного арбитра состоится 9 февраля

В Черемушкинском суде столицы 9 февраля состоится заседание по делу не прошедшего полиграф футбольного арбитра Алексея Матюнина. Об этом НСН сообщил "Рейтинг Букмекеров".

Ранее ТАСС сообщал, что Российский футбольный союз (РФС) начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча "Химки" - "Крылья Советов", который прошел 24 апреля 2022 года на "Арене-Химки" и завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Тогда РФС признал, что Матюнин ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитал гол в их ворота. После матча арбитра пригласили пройти проверку на полиграфе, которую он завалил, пишут СМИ.