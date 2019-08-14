Суд определил, как поделят имущество футболист Глушаков и его экс-супруга

Никулинский суд Москвы принял решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи. Как сообщает RT, имущество, согласно решению суда, экс-супруги поделят поровну.

При этом, как сообщает РЕН ТВ, Глушакова намерена подать апелляцию на решение суда. Как заявляет девушка, судья при разделе имущества не учла сумму 200 млн рублей, которую Глушаков вывел со счетов.

Иск о разделе совместно нажитого имущества Глушаковых был подан в суд в конце сентября 2018 года. Месяцем ранее Дарья узнала о любовнице Дениса, в связи с чем и подала на развод. В декабре прошлого года Дарья заявляла о том, что Глушаков угрожает ей убийством.

