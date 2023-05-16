Строители возведут 13 спортивных объектов в Москве в 2023 году
Строительство 13 спортивных объектов ведется в Москве. Среди них — стадионы, уникальные спортивные центры. Каждый из объектов призван сделать занятия спортом более доступными для москвичей. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.
Так, ведомство планирует уже в текущем году закончить ключевые строительно-монтажные работы на шести объектах. Кроме того, уже начал работу бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в районе Бибирево (СВАО).
Отмечается, что самым крупным из спортивных сооружений, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, станет Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка». Ожидается, что он будет центром притяжения для жителей нового развивающегося столичного района. Кроме этого, ожидается сдача четырех физкультурно-оздоровительных комплексов и одного футбольного поля.
Загрутдинов напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что сегодня каждый столичный житель имеет возможность заниматься спортом благодаря строительству спорткомплексов и обновлению спортивных площадок во дворах и в парках.
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