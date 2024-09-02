Стартовый матч «Спартака» в чемпионате МХЛ не состоялся из-за неявки «Атланта»
Матч первого тура чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между командами московского «Спартака» и подмосковного «Атланта» не состоялся из-за неявки команды из Мытищ, сообщается в Telegram-канале «красно-белых».
В результате «Атланту» было присуждено техническое поражение за отсутствие на игре.
Вместо матча молодежная команда «Спартака» провела для болельщиков, собравшихся в Сокольниках, двустороннюю встречу в формате 4 на 4.
Повторная встреча между «Спартаком» и «Атлантом» в рамках чемпионата МХЛ назначена на 3 сентября и должна начаться в 18:00 по московскому времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru