Стартовый матч «Спартака» в чемпионате МХЛ не состоялся из-за неявки «Атланта»

Матч первого тура чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между командами московского «Спартака» и подмосковного «Атланта» не состоялся из-за неявки команды из Мытищ, сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

В результате «Атланту» было присуждено техническое поражение за отсутствие на игре.

Чешский хоккейный клуб "Энергия" приостановил выступления в МХЛ по финансовым причинам

Вместо матча молодежная команда «Спартака» провела для болельщиков, собравшихся в Сокольниках, двустороннюю встречу в формате 4 на 4.

Повторная встреча между «Спартаком» и «Атлантом» в рамках чемпионата МХЛ назначена на 3 сентября и должна начаться в 18:00 по московскому времени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпартакСпортХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры