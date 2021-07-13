Стамбул хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Стамбул выдвинет свою кандидатуру в качестве организатора летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил мэр турецкого мегаполиса Экрем Имамоглу. Сегодня он на специальном совещании презентовал соответствующий план заявочной кампании.

Градоначальник призвал все госорганы сотрудничать в данной работе. Турция ни разу не принимала Олимпийские игры. По словам Имамоглу, его мечта заключается в том, чтобы сделать Стамбул таким городом, в котором миллионы людей занимаются спортом.

Ближайшая летняя Олимпиада откроется в Токио 23. Игры 2024 года должны состояться в Париже, Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028 году. В прошлом месяце исполком Международного олимпийского комитета предложил провести Игры 2032 года в австралийском Брисбене.

