Стамбул хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года
Стамбул выдвинет свою кандидатуру в качестве организатора летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил мэр турецкого мегаполиса Экрем Имамоглу. Сегодня он на специальном совещании презентовал соответствующий план заявочной кампании.
Градоначальник призвал все госорганы сотрудничать в данной работе. Турция ни разу не принимала Олимпийские игры. По словам Имамоглу, его мечта заключается в том, чтобы сделать Стамбул таким городом, в котором миллионы людей занимаются спортом.
Ближайшая летняя Олимпиада откроется в Токио 23. Игры 2024 года должны состояться в Париже, Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028 году. В прошлом месяце исполком Международного олимпийского комитета предложил провести Игры 2032 года в австралийском Брисбене.
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