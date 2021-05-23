Стало известно о вреде бега по улицам мегаполиса
Бег по улицам города оказывает негативное влияние на лёгкие, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главного пульмонолога московского департамента здравоохранения Андрея Белевского.
«Если мы хотим заниматься физической культурой, бегом то давайте бегать в парках, вне транспортного пика», - сказал он. Медик отметил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой едет поток автомобилей, он вдыхает вредные вещества.
Не менее десяти тысяч шагов ежедневно и 70 тысяч – в неделю человеку необходимо делать, чтобы хорошо себя чувствовать после зимы. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова радиостанции «Говорит Москва».
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