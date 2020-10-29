Стало известно о смерти экс-хореографа Плющенко
Бывший хореограф фигуриста Евгения Плющенко Давид Авдыш скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Причиной смерти специалиста стало некое заболевание, суть которого не уточняется. Идёт ли речь об осложнениях COVID-19 также не раскрывается.
В своё время Давид Авдыш занимал пост художественного руководителя балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также был тренером-хореографом сборной северной столицы по фигурному катанию, отмечает RT.
На второй должности он работал с группой тренера Алексея Мишина – неизменного наставника двукратного олимпийского чемпиона Плющенко.
Давид Авдыш такеж ставил все программы пары Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, которые тренировались у Тамары Москвиной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Ефремов отказывается ехать в чувашскую колонию
- Число погибших при теракте в Ницце выросло до трех
- Набиуллина уверена в устойчивости банковского сектора РФ
- Один человек погиб при нападении у церкви в Ницце
- В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru