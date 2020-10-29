Стало известно о смерти экс-хореографа Плющенко

Бывший хореограф фигуриста Евгения Плющенко Давид Авдыш скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причиной смерти специалиста стало некое заболевание, суть которого не уточняется. Идёт ли речь об осложнениях COVID-19 также не раскрывается.

В своё время Давид Авдыш занимал пост художественного руководителя балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также был тренером-хореографом сборной северной столицы по фигурному катанию, отмечает RT.

На второй должности он работал с группой тренера Алексея Мишина – неизменного наставника двукратного олимпийского чемпиона Плющенко.

Давид Авдыш такеж ставил все программы пары Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, которые тренировались у Тамары Москвиной.

