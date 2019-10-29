Стало известно на сколько трансферов рассчитывает ЦСКА зимой

Футбольный клуб ЦСКА может сделать новые приобретения в рамках зимнего трансферного окна. Как сообщает РИА ФАН, «армейцы» не собираются отдавать никого из нынешнего состава команды до конца сезона, а также намерены укрепиться новыми игроками.

В частности, ЦСКА намерен выкупить арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Кроме того, в составе команды могут появиться два новичка – нападающий и полузащитник. В то же время, не исключено также появление нового игрока на левом фланге обороны. Скорее всего, это будут легионеры.

При этом, красно-синие ограничены в финансовом плане – на пополнение команды клуб рассчитывает потратить не более 5 миллионов евро.

После 14 туров ЦСКА идёт на пятом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, он отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков. В Лиге Европы команда Виктора Ганчаренко проиграла во всех трех матчах группового этапа с общим счетом 1:8.

