Стали известны все участники полуфиналов ЧМ-2021 по хоккею

Команда Финляндии обыграла национальную сборную Чехии со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

Единственную шайбу на 33-й минуте встречи забросил финский нападающий Йере Иннала. В параллельном матче Канада по буллитам победила российскую сборную, игра завершилась со счетом 2:1.

В полуфинал турнира также вышли хоккеисты США и Германии. Сборной Финляндии в субботу 5 июня предстоит сыграть с командой ФРГ, а канадская команда проведет встречу с американской сборной.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии с 1 июня допустит некоторых болельщиков на матчи. Для этого желающим необходимо пройти вакцинацию от коронавируса или подтвердить факт наличия антител после заболевания.

