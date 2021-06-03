Стали известны все участники полуфиналов ЧМ-2021 по хоккею
Команда Финляндии обыграла национальную сборную Чехии со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею в Риге. Об этом сообщает ТАСС.
Единственную шайбу на 33-й минуте встречи забросил финский нападающий Йере Иннала. В параллельном матче Канада по буллитам победила российскую сборную, игра завершилась со счетом 2:1.
В полуфинал турнира также вышли хоккеисты США и Германии. Сборной Финляндии в субботу 5 июня предстоит сыграть с командой ФРГ, а канадская команда проведет встречу с американской сборной.
Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии с 1 июня допустит некоторых болельщиков на матчи. Для этого желающим необходимо пройти вакцинацию от коронавируса или подтвердить факт наличия антител после заболевания.
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