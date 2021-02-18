Стали известны сроки запуска автоматической системы назначения судей на матчи РПЛ
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что автоматизированная система назначения арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) может полноценно заработать до конца сезона-2020/21, сообщает ТАСС.
По его словам, в тестовом режиме систему планируется запустить с 20-го тура чемпионата России, игры которого пройдут 26-28 февраля.
Хачатурянц пояснил, что система создана для наиболее эффективного подбора судей на матчи и будет выдавать решения на основе математического алгоритма. При этом окончательное решение будет выносить руководитель департамента судейства РФС.
«Дальше мы будем смотреть на то, насколько совпадают рекомендации системы с назначениями, анализировать и выяснять причины несовпадения, а также то, насколько действует человеческий фактор и насколько объективна система оценки», - уточнил он.
У системы будет несколько ограничений. Например, арбитру нельзя работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, а также на двух матчах одной команды подряд.
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