Стали известны результаты жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Немецкий футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен), который является действующим победителем Лиги Чемпионов УЕФА, в четвертьфинале турнира в сезоне 2020/2021 сыграет с французским «Пари Сен-Жермен» (Париж). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По результатам жеребьёвки, которая прошла 19 марта в швейцарском Ньоне, в полуфинале победитель этой пары встретится с либо с «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия), либо с «Боруссией» (Дортмунд, Германия).

Во втором полуфинале ЛЧ сыграют победители противостояний «Порту» (Порту, Португалия) - «Челси» (Лондон, Англия), и «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия).

Кроме того, в Ньоне прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА. Пропуск в первый полуфинал разыграют «Гранада» (Испания) и «Манчестер Юнайтед» (Англия), а также «Арсенал» (Англия) и «Славия» (Чехия).

За выход во второй полуфинал ЛЕ поборются «Аякс» (Нидерланды) и «Рома» (Италия), а также «Динамо Загреб» (Хорватия) и «Вильярреал» (Испания).

Ранее мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ» встречались в финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020, сообщает RT. Немецкий клуб выиграл трофей, обыграв французов со счётом 1:0.

