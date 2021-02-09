Стал известен состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках ЧМ-2021
Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева представят Россию в смешанной эстафете, которая откроет чемпионат мира по биатлону в Словении, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Мировое первенство-2021 стартует в Поклюке 10 февраля и продлится до 21 февраля.
Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на чемпионатах мира под официальной символикой страны, сообщает Ura.ru. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.
Ранее в текущем сезоне смешанная эстафета проводилась только в рамках 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе. Сборная России в составе Логинова, Латыпова, Мироновой и Кайшевой заняла первое место.
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