Стал известен состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках ЧМ-2021

Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева представят Россию в смешанной эстафете, которая откроет чемпионат мира по биатлону в Словении, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мировое первенство-2021 стартует в Поклюке 10 февраля и продлится до 21 февраля.

Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на чемпионатах мира под официальной символикой страны, сообщает Ura.ru. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Ранее в текущем сезоне смешанная эстафета проводилась только в рамках 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе. Сборная России в составе Логинова, Латыпова, Мироновой и Кайшевой заняла первое место.