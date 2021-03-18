Стадион московского «Спартака» официально сменил название

Стадион московского футбольного клуба «Спартак» официально переименовали в «Открытие банк арена». Об этом сообщает пресс-служба спонсора команды банка «Открытие».

Отмечается, что с 18 марта новое название площадки будет использоваться во всех коммуникациях, в рекламных и информационных материалах.

Во время матча чемпионата Российской премьер-лиги между «Спартаком» и футбольным клубом «Урал», который состоится в Москве в четверг, новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. Уже в апреле на стадионе установят вывеску «Открытие банк арена».

Стадион столичного «Спартака» на Волоколамском шоссе был открыт в 2014 году. Ранее спортивное сооружение носило название «Открытие Арена».

