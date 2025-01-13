Спортсмены из РФ завоевали 82 медали на Российско-китайских играх

Сборная России по итогам IV Российско-китайских молодежных зимних игр в Южно-Сахалинске завоевала 82 медали.

На счету российских спортсменов 28 золотых наград, 29 серебряных медалей, 25 бронз.

При этом участники игр из Китая завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Российско-китайские молодежные зимние игры состоялись 8-14 января, напоминает RT. В Южно-Сахалинске прошли соревнования по горнолыжному спорту, шорт-треку, керлингу, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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