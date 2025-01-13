Спортсмены из РФ завоевали 82 медали на Российско-китайских играх
Сборная России по итогам IV Российско-китайских молодежных зимних игр в Южно-Сахалинске завоевала 82 медали.
На счету российских спортсменов 28 золотых наград, 29 серебряных медалей, 25 бронз.
При этом участники игр из Китая завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Российско-китайские молодежные зимние игры состоялись 8-14 января, напоминает RT. В Южно-Сахалинске прошли соревнования по горнолыжному спорту, шорт-треку, керлингу, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении заявили, что не собираются выходить из ЕАЭС
- Минобороны: ВС РФ освободили Песчаное в Донбассе
- В Белоруссии запретили произведенное в России печенье «Картошка» и «Орешек»
- Черновики песни, написанной Бобом Диланом в 1964 году, могут продать на аукционе за $400–600 тысяч
- Спортсмены из РФ завоевали 82 медали на Российско-китайских играх
- Авиакомпания проводит расследование после инцидента с Хабибом Нурмагомедовым
- Названа дата премьеры сериала «Танго на осколках»
- СМИ: Брат убитого главы ХАМАС Синвара возглавил движение в Газе
- СМИ: Житель Нижегородской области убил жену и дочь и попытался покончить с собой
- Пушилин: ВС РФ остается около семи километров до западной границы ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru