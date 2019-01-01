Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляцию заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в решении суда, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд аннулировал вердикт исполкома Международного олимпийского комитета, который 5 декабря 2017 года вынес решение о запрете Мутко посещать Олимпийские игры до конца жизни, отмечает RT.

Уточняется, что решение исполкома МОК отменено по мотиву незаконности, поскольку Мутко не подпадает под сферу применения правил Олимпийской хартии. В МОК уже поспешили заявить, что оставляют за собой право принимать любое решение в отношении приглашения тех или иных лиц на конкретные Олимпийские игры. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Олимпийского комитета, это следует из решение спортивного арбитража по делу Мутко.

Решение об отстранении Мутко было принято 5 декабря 2017 года на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида. При этом, доказательств прямого участия вице-премьера в махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи не было предоставлено.

