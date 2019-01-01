Спорт

«Спартак» сенсационно проиграл в Туле

25 апреля22:33

Футболисты московского «Спартака» в гостях крупно уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3 в заключительном матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Голы забили Эванс Кангва, Сергей Ткачев, Резиуан Мирзов (с пенальти).

В турнирной таблице «Спартак» на пятой позиции, а «Арсенал» вышел на шестую строчку, сообщает ТАСС.

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