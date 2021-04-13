«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение регламента
Московский ФК "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) для привлечения к ответственности начальника "Локомотива" Станислава Сухины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным отдела по связям с общественностью "Спартака", Сухина грубо нарушил регламент. В руководстве команды заявили, что Сухина посещал судейскую комнату перед матчем. В помещении в этот момент находился судья и другие "официальные лица".
По данным "Спартака", такое поведение может рассматриваться как давление на судей. Это регламентируется 118 и 119 статьями дисциплинарного кодекса РФС. В подтверждение своей точки зрения "Спартак" опубликовал видеоролик с появлением Сухины в судейской до начала игры.
Матч в Черкизово прошел в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье 11 апреля. "Локомотив" обошел "Спартак" со счетом 2:0. Агентство передает, что в "Локомотиве" отказались комментировать данный инцидент.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- «Роскосмос» не исключает экстренную отправку в космос сварщиков
- В Кремле отрицают приостановку авиасообщения с Турцией из-за визита Зеленского в Стамбул
- Рогозин перечислил свои самые любимые фильмы о космосе
- «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение регламента
- Губернатор Петербурга намерен восстановить сгоревшую «Невскую мануфактуру»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru