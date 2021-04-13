«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение регламента

Московский ФК "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) для привлечения к ответственности начальника "Локомотива" Станислава Сухины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным отдела по связям с общественностью "Спартака", Сухина грубо нарушил регламент. В руководстве команды заявили, что Сухина посещал судейскую комнату перед матчем. В помещении в этот момент находился судья и другие "официальные лица".

По данным "Спартака", такое поведение может рассматриваться как давление на судей. Это регламентируется 118 и 119 статьями дисциплинарного кодекса РФС. В подтверждение своей точки зрения "Спартак" опубликовал видеоролик с появлением Сухины в судейской до начала игры.

Матч в Черкизово прошел в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье 11 апреля. "Локомотив" обошел "Спартак" со счетом 2:0. Агентство передает, что в "Локомотиве" отказались комментировать данный инцидент.