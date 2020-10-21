«Спартак» пробился в 1/8 Кубка России, несмотря на проигрыш «Енисею»

Московский «Спартак» вышел в 1/8 Кубка России по футболу, несмотря на поражение в гостевом матче от «Енисея». Красноярцы обыграли на своём поле москвичей с минимальным счётом 1:0.

Такой исход матча можно объяснить решение главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско выпустить на поле резервистов. Из основного состава играли только шесть футболистов. В ближайшую субботу «Спартаку» предстоит гораздо более важная встреча — матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», отмечает News.ru.

Кубок России в нынешнем сезоне проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала составлены 10 групп по три команды - по одной из РПЛ, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Групповой этап проводится в один круг.

Соперниками «Спартака» на этом этапе стали «Родина» и «Енисей». Все команды группы набрали по 3 очка, однако «красно-белые» в итоге стали первыми за счёт лучшей разницы мячей. Ранее они разгромили «Родину» со счётом 5:1.

Со стадии 1/8 финала начнут выступление «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

