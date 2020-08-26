«Спартак» победил «Ротор» за счёт пенальти
Московский «Спартак» сумел в гостях победить «Ротор» из Волгограда в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Единственный и победный мяч был забит на 54-й минуте с 11-метрового. Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
В новом сезоне РПЛ «красно-белые» пока не проигрывали. Москвичи трижды побеждали и два раза свели встречи к ничьей. В отличие от «Спартака», волгоградцы потерпели третье подряд и четвёртое в целом фиаско. На сегодня в их активе всего одна ничья. По итогам прошлого сезона «Ротор» вернулся в премьер-лигу после долгого перерыва.
Вечером накануне игры спартаковцы побывали на Мамаевом кургане. Они поднялись к скульптуре «Родина-мать» и почтили память героев Сталинградской битвы.
«Спартак» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице с 11 очками. Пдопечные Доменико Тедеско всего на один балл отстают от «Зенита», однако петербургская команда может увеличить отрыв, поскольку имеет матч в запасе.
В следующем туре 29 августа «Спартак» примет на своём поле тульский «Арсенал».
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