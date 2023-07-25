Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ

Бывший нападающий футбольных клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин рассказал о перспективах экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова.

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Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» 19 июля уволило Черчесова с поста главного тренера. Это произошло после поражения команды в матче с фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3.

Булыкин заявил, что ждет возвращения Черчесова в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Думаю, что он принесет еще много пользы РПЛ и какому-нибудь топ-клубу. Я бы хотел его видеть именно в сильнейших наших клубах», - сказал футболист в беседе с изданием «Газета.Ru».

По информации СМИ, после ухода из «Ференцвароша» Черчесов может перейти на работу в саудовский «Аль-Ахли», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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