Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ

Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» 19 июля уволило Черчесова с поста главного тренера. Это произошло после поражения команды в матче с фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3.

Булыкин заявил, что ждет возвращения Черчесова в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Думаю, что он принесет еще много пользы РПЛ и какому-нибудь топ-клубу. Я бы хотел его видеть именно в сильнейших наших клубах», - сказал футболист в беседе с изданием «Газета.Ru».

По информации СМИ, после ухода из «Ференцвароша» Черчесов может перейти на работу в саудовский «Аль-Ахли», передает «Радиоточка НСН».

