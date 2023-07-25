Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ
Бывший нападающий футбольных клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин рассказал о перспективах экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» 19 июля уволило Черчесова с поста главного тренера. Это произошло после поражения команды в матче с фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3.
Булыкин заявил, что ждет возвращения Черчесова в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Думаю, что он принесет еще много пользы РПЛ и какому-нибудь топ-клубу. Я бы хотел его видеть именно в сильнейших наших клубах», - сказал футболист в беседе с изданием «Газета.Ru».
По информации СМИ, после ухода из «Ференцвароша» Черчесов может перейти на работу в саудовский «Аль-Ахли», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года»
- Юрист назвал единственный законный способ списать кредит
- Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ
- В Израиле заявили о русских репатриантах на протестах против судебной реформы
- Ушаков допустил визит Путина на саммит G20
- Рогов сообщил о массированном авиаударе по позициям ВСУ в Запорожской области
- СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму
- Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке
- Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью
- В Кремле заявили о визите Путина в Китай в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru