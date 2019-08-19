«Спартак» обыграл «ЦСКА» с разницей в один гол

Счет был открыт на 59-ой минуте защитником «Спартака» Самуэлем Жиго. Через 9 минут защитник «ЦСКА» Марио Фернандес сравнял счет. На 79-ой минуте Жиго вновь отправил мяч в ворота соперников, чем обеспечил победу команде.

Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Как пишет агентство, посмотреть на игру пришли более 44 тысяч человек.

По данным Интерфакс, после матча «Спартак» в турнирном рейтинге занял четвертое место, ЦСКА разместился на шестом.



